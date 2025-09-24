Захарова назвала отказ Молдавии наблюдателям РФ политически мотивированным

Свое решение молдавские власти обусловили соображениями, высказанными со стороны национальной службы информации и безопасности, отметила дипломат

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Решение властей Молдавии отказать российским наблюдателям на парламентских выборах в республике является политически мотивированным и препятствует объективному мониторингу электорального процесса. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"23 сентября Бюро по демократическими институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ информировало о решении Центральной избирательной комиссии Республики Молдова отказать в аккредитации всем российским краткосрочным наблюдателям (16 человек), которые были включены в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ для участия в международном наблюдении за предстоящими 28 сентября парламентскими выборами. Свое решение молдавские власти обусловили соображениями, высказанными со стороны национальной службы информации и безопасности", - указала дипломат.

"Очевидно, что решение молдавских властей является политически мотивированным. Страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего "вмешательства" в избирательные процессы (этот тезис постоянно тиражируется в глубоко политизированном информпространстве страны) привел к тому, что в ход пошли совершенно антидемократические методы", - отметила она.