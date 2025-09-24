Иначе бюро придется навсегда распрощаться с ролью "объективного" института международного наблюдения за выборами, подчеркнула дипломат

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия призывает Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выступить с должной публичной оценкой отказа властями Молдавии в аккредитации российским наблюдателям на парламентских выборах в республике. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своем докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего. Иначе бюро придется навсегда распрощаться с ролью "объективного" института международного наблюдения за выборами", - указала дипломат.