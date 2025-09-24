Посол России в Минске отметил, что взаимодействие российского региона с республикой вносит существенный вклад в укрепление экономического потенциала Союзного государства

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Посол России в Минске Борис Грызлов обсудил с делегацией Крыма перспективы сотрудничества региона с белорусскими партнерами. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

"Участники встречи обменялись мнениями о перспективах сотрудничества российского региона с белорусскими партнерами. Посол обратил внимание на важность расширения связей с Беларусью в торговле, образовательной, культурной, туристической и спортивной сферах. Подчеркнул, что взаимодействие российского региона с республикой вносит существенный вклад в укрепление экономического потенциала Союзного государства", - говорится в тексте.

Делегацию возглавляет заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Он отметил, что развитие связей с Белоруссией входит в число приоритетов Крыма, поскольку на долю республики приходится более половины внешнеторгового оборота российского субъекта. По его словам, Крым поддерживает связи с диаспорой крымских татар, проживающих в Белоруссии.

Помимо Минска, делегация российского региона посетит Гродно, где запланирована встреча с соотечественниками. Визит организован в рамках проходящих в Белоруссии Дней Республики Крым.

Комментируя инициативу запустить поезда из Минска в Симферополь, посол отметил, что "эта идея уже запала в души и головы белорусов". "Обсуждают этот вопрос на Группе высокого уровня Союзного государства. Мы будем эту идею продвигать. Она реальна", - сказал он журналистам после встречи с делегацией из Крыма.