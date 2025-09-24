В российском дипведомстве указали, что переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай обсудили в среду в Москве перспективы дальнейшей либерализации режима взаимных поездок, а также функционирование загранучреждений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-китайских межмидовских консультаций.

"24 сентября в Москве состоялись российско-китайские межмидовские консультации по консульской тематике. Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая перспективы дальнейшей либерализации режима взаимных поездок, вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, а также функционирования загранучреждений", - указывается в сообщении.

В дипведомстве указали, что переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере. "Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия на консульском направлении", - заключили в министерстве.