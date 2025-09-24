Лавров проводит встречу с Сийярто

В интервью телеканалу ATV глава МИД Венгрии заявил, что надеется обсудить с Сергеем Лавровым конфликт на Украине

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В интервью телеканалу ATV Сийярто заявил, что надеется обсудить с Лавровым конфликт на Украине.

Встреча проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, президентом МККК Мирьяной Сполярич и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.