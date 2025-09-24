Лавров: РФ заинтересована в продолжении работы со странами Конфедерации государств Сахеля

Со своей стороны глава МИД Мали Абдулай Диоп поблагодарил министра иностранных дел России за возможность снова провести переговоры в таком формате

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в продолжении работы со странами Конфедерации государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Нигер) в четырехстороннем формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На полях недели высокого уровня ГА ООН прошла встреча Лаврова с главами МИД Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер, Абдулаем Диопом, Карамоко Траоре и Бакаре Яу Сангаре.

"Дорогие друзья, мы второй раз встречаемся в таком формате - главы МИД Конфедерации государств Сахеля и Российской Федерации. Мы помним, как прошла хорошо наша встреча в апреле в Москве. Мы хотим продолжать работу в этом формате, считаем его многообещающим, у нас много общего, не только в наших двусторонних отношениях в экономике, обороне, гуманитарной и культурной областях, но и в ООН", - сказал Лавров.

Со своей стороны глава МИД Мали Абдулай Диоп поблагодарил Лаврова за возможность снова провести переговоры в таком формате.

"Мы готовы развивать нашу кооперацию в не только в сфере безопасности, но и укреплять связи в области экономики", - сказал Диоп.