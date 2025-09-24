Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельской зоне с акцентом на противодействие террористической угрозе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главами внешнеполитических ведомств стран - участниц Конфедерации государств Сахеля (АГС) Мали, Буркина-Фасо и Нигера сотрудничество в области безопасности и борьбу с терроризмом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам их встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Обсужден широкий круг вопросов по приоритетным сферам сотрудничества между Россией и АГС, включая углубление политического диалога, наращивание взаимодействия в сфере безопасности, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - отметили в министерстве.

"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельской зоне с акцентом на противодействие террористической угрозе, - информировали в МИД РФ. - Подтвержден настрой на укрепление внешнеполитической координации на международных площадках, включая Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН".