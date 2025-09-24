Лавров и глава МИД Доминиканы обсудили сотрудничество в разных сферах

Встреча прошла в конструктивном и дружественном ключе, сообщили в Министерстве иностранных дел России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Доминиканской Республики Роберто Альварес Хиль обсудили аспекты двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В конструктивном и дружественном ключе главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по актуальным аспектам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечена взаимная заинтересованность в дальнейшем наращивании весомого потенциала российско-доминиканских связей", - говорится в сообщении.

"В ходе сверки часов по основным вопросам региональной и международной повестки дня стороны договорились укреплять взаимодействие в ООН, а также на других многосторонних площадках", - указали в министерстве.