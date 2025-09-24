Переговоры идут в закрытом формате

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН встречу с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом формате.

24 сентября российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и главами МИД Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.