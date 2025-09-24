Министры выступили за активизацию диалога между странами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Гренады Джозеф Эндалл выступили за активизацию двустороннего диалога. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Главы МИД обсудили актуальные вопросы развития российско-гренадского сотрудничества, а также международной повестки. Отмечено взаимное стремление к интенсификации двустороннего диалога.

В ходе встречи министры подписали Соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Гренадой, направленное на углубление межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, социальной и культурной сферах, информировали в министерстве.