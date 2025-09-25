В такие регионы входят Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Днепропетровская области, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Жители исконно русских территорий на Украине, включая Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области, запуганные киевским режимом, ждут спасения от России. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Основные подразделения [нацбатальонов Киева] находятся в крупных городах [в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и других областях]. Население запугано. Часто говорят - почему такая большая территория под названием "русский мир" не может собраться и подняться против нацистов? Потому что за эти годы их напугали, за эти годы лидеров уничтожили. Люди просто боятся за себя, за свою семью. Они ждут, когда придет Россия", - сказал собеседник агентства.

22 мая 2025 года президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил о принятии решения о создании буферной зоны вдоль границы РФ и Украины. По словам главы государства, задачу уже решают Вооруженные силы России.