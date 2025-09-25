У Украины нет принципов и желания прийти к урегулированию, заявил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных свидетельствуют о неготовности Киева к мирному процессу. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Сам факт нанесения ударов Вооруженными силами Украины по этому объекту, который может нанести непоправимый ущерб, в том числе и всей этой части Украины, которая находится под киевским режимом, говорит о том, что принципов там нет и желание, как они декларируют, к мирным соглашением прийти - тоже это только декларация", - сказал он.

23 сентября на станции сообщили ТАСС, что она переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Позднее на ЗАЭС заявили, что линия была повреждена в результате огневого воздействия ВСУ.