МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Украина планировала провести зачистку русскоязычного населения, проживающего на территории Донбасса, до того, как он официально вошел в состав РФ. Такое мнение ТАСС высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"К 2022 году сложилась ситуация, когда Российская Федерация понимала, что речь идет о накачивании Украины вооружением. И действительно, огромное количество вооружения было поставлено для того, чтобы осуществить агрессию против Донецкой и Луганской Народных Республик и по существу провести этническую чистку, зачистку этих территорий от наших соотечественников - русского, русскоязычного, русско-культурного населения, <…> которое не согласилось бы подчиниться киевскому руководству", - сказал он.

Мурадов также подчеркнул, что Россия с 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины, предлагала Киеву разные варианты разрешения кризиса. "Россия говорила - давайте дадим автономию, дадим международным правом предусмотренные права русскому национальному меньшинству, русскоязычному. Это язык, образование, автономное управление, средства массовой информации и так далее. Но они же не согласились с этим, они пошли только на то, что надо сторонников России уничтожить, а тем, кто останется, - изменить сознание", - добавил постпред.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 28 сентября Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.