МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Причиной атак ВСУ территории Ростовской области с использованием БПЛА является тот факт, что регион выполняет функцию логистического хаба для восстановления территорий Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Мы стали таким мощным социальным логистическим хабом. Через Ростовскую область проходят все грузы на восстановление уничтоженного Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. И, естественно, мы сегодня являемся целью для западных вояк, чтобы запугать наше население. Каждый день в Ростовской области прилеты. Наша [система] ПВО очень активно работает, почти 99% мы их сбиваем. Жители понимают, что на нас возложена особенная миссия , - сказал Водолацкий.

Он отметил, что с 2014 года Ростовская область фактически была в статусе прифронтовой, до воссоединения территорий Донбасса и Новороссии с Россией регион принимал эвакуированных. Сейчас власти Ростовской области также ведут работу в рамках содружества "Донбасс".

Мы создали содружество "Донбасс" - это Воронежская область, Ростовская область, Луганская и Донецкая народные республики. Ростов-на-Дону стал центром, где решаются многие экономические проекты, социальные проекты. Учитывая, что это центр Южного федерального округа, приезжают не только руководители профильных министерств и ведомств России, проводя совещания, но и малый и средний бизнес сегодня работает через Ростовскую область. И это накладывает тоже отпечаток. Мы понимаем, что это тяжело для области, но у нас другого пути нет сегодня, как протянув руку помощи, ее не ослабевать , - подчеркнул Водолацкий.