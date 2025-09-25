Эксперт Тавровский: вместе Россия и Китай смогут преодолеть давление Запада

Действия США и других западных стран только сближают Москву и Пекин, считает зампредседателя Общества российско-китайской дружбы

ПЕКИН, 25 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Россия и Китай способны совместными усилиями добиться поставленных целей развития, невзирая на давление со стороны США и других западных стран. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) Юрий Тавровский.

"Продолжается глобальная холодная война на два фронта - западный, от Финляндии до Румынии, и восточный - от Японии до Австралии, - сказал эксперт, прибывший в КНР для участия в Пекинском культурном форуме. - Ситуация будет сложной, но если мы [Россия и Китай] продолжим курс на координацию наших систем безопасности, наших политических и экономических систем, нам удастся добиться поставленных целей [развития]".

Как уточнил Тавровский, оказываемое Западом давление сближает РФ и Китай - "две главные страны, против которых эта холодная война направлена". "Наше взаимодействие, усиливающееся с каждым годом, приносит конкретные плоды не только потому, что предотвращает третью мировую войну, которая вполне могла начаться, но еще и по той причине, что происходит разрушение этого единого фронта: западные страны лишены возможности нас шантажировать с военной, экономической и транспортной точки зрения, - добавил он. - Я уверен, что изменения в политике, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы и Пекина, "трещины", которые дала мировая холодная война, они связаны именно с тем, что мы выдержали этот совместный натиск и не позволили нас расколоть. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, напротив, только усиливают координацию".

Зампредседателя ОРКД сравнил Тайвань с "заготовкой", которую США пытаются использовать для эскалации напряженности в регионе. Он также отметил, что остров после провала попыток американской стороны спровоцировать на него атаку материкового Китая "начинает терять стратегическую ценность как "мозоль", на которую [Вашингтону] можно нажимать и получать результаты".

"Пока я не вижу каких-то признаков, что на восточном фронте происходят коренные перемены, хотя [американский президент Дональд] Трамп и отменил поставки военной помощи Тайваню. С другой стороны, в Азиатско-Тихоокеанском регионе существует AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США - прим. ТАСС), - пояснил Тавровский. - Центр тяжести перемещается на Филиппины, куда поступают американские ракеты среднего радиуса действия. Думаю, попытки нажима на КНР [со стороны Соединенных Штатов] не прекратятся".

По мнению эксперта, Трамп представляет в США силы, которые "убеждены в бесперспективности лбом пробивать китайскую и кремлевскую стены", однако они "пока не очень сильны и вынуждены идти на компромиссы [с американской оппозицией]".

Укрепление российско-китайских связей

Тавровский обратил внимание на усилия, которые предпринимают Путин и Си Цзиньпин для наращивания стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Как отметил эксперт, одновременно наблюдается динамичный процесс углубления взаимопонимания между двумя странами. Он напомнил, что в связи с 80-летием победы в мировой антифашистской войне РФ и КНР провели много торжественных мероприятий.

"Я считаю, что можно сделать еще больше, ведь у нас много хороших идей, - сказал зампредседателя ОРКД. - Сейчас произойдет очень большой рывок вперед благодаря безвизовому режиму Китая в отношении РФ: люди поедут в КНР и почувствуют, что есть [новые] точки соприкосновения".

Тавровский подчеркнул, что России и Китаю нужно еще больше укреплять двусторонние контакты, так как на текущем этапе для этого сложились оптимальные условия. "Надо очень много сделать. И у российской, и у китайской интеллигенции к этому достаточно большой интерес. Встречи Путина и Си Цзиньпина - большой актив в наших отношениях, - заявил он. - Мы видим такой высокий уровень развития [китайско-российских отношений] - это надо беречь. Нужно проводить общественные мероприятия, поддерживать [взаимный] интерес".

Эксперт упомянул состоявшийся 3 сентября в Пекине парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. "Появление на трибуне Путина, Си Цзиньпина и [лидера КНДР] Ким Чен Ына - очень позитивное явление, - сказал Тавровский - Именно для того, чтобы предотвратить негативные события. Надо крепить наше единство на фоне активизации попыток [отдельных стран] нарушить [геополитический] баланс".

Пекинский культурный форум

Пекинский культурный форум в 2025 году прошел 23-24 сентября под лозунгом "Интегрированное развитие культуры и науки". Организаторами выступили отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Пекинский комитет КПК и администрация столицы КНР. В конференции приняли участие порядка 800 человек из Китая, России и других стран - представители госструктур, компаний и общественных организаций, ученые и эксперты. Среди обсуждаемых вопросов были охрана культурного наследия на основе цифровизации, роль науки и технологий в стимулировании креативности, интеграция аудиовизуальной индустрии и ее расширение, повышение качества общественной культуры с применением науки и технологий, инновационное развитие сетевой культуры и уважение цивилизационного многообразия.