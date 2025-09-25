25 сентября, 07:03

Эксперт Степанов: НАТО копит ядерное оружие у границ России

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС отметил, что подобные действия могут быть продиктованы Вашингтоном, который пытается оказать давление на Москву

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО стягивают ядерное оружие к границам России и готовятся к конкретным наступательным действиям. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"НАТО готовится не к разовым провокациям, а к конкретным наступательным действиям с массовым применением высокоточного дальнобойного оружия с наиболее уязвимых направлений, пока ключевые силы ВС РФ отвлечены на украинском направлении. Отчетливый признак - формирование условий для хранения и размещения арсеналов ядерного оружия в нашем приграничье в Финляндии и Польше, а также накопление и отработка тактики применения носителей ОМУ - воздушного компонента", - отметил эксперт.

По его словам, на начальном этапе возможна передислокация к границам России арсеналов термоядерных бомб B61, которые в настоящее время размещены на территории Бельгии и Нидерландов.

Эксперт добавил, что подобные действия могут быть продиктованы Вашингтоном, который пытается оказать давление на Москву. "Данные шаги укрепляют избранную и уже публично поддерживаемую Вашингтоном линию на эскалацию и силовое военно-политическое и военно-техническое давление в нашем приграничье. Сейчас это воспринимается НАТО в качестве эффективного инструмента сдерживания России", - сказал Степанов. 

