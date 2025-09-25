Водолацкий: мирного урегулирования на Украине не будет при власти Зеленского

Позиция Владимира Зеленского сравнима с артистом фильма, который воспринимает окружающий мир как декорации, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мирное урегулирование конфликта на Украине при власти Владимира Зеленского невозможно. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Что нужно для любого государства? Прекратить получать тысячи гробов с линии боевого столкновения и жить спокойно. Но этого не будет, пока во главе этого уже псевдогосударства находятся диктаторы в виде Зеленского и его команды, которые не признают свой народ, свою землю, у которых огромные миллиардные состояния за рубежом", - сказал Водолацкий.

По его мнению, позиция Зеленского в сложившейся ситуации сравнима с артистом фильма, который воспринимает окружающий мир как декорации кинокартины. Также Водолацкий обратил внимание на формат общения Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, который может свидетельствовать об уверенности Зеленского в поддержке со стороны так называемого глубинного государства.

"Для него [Зеленского] сказать о Трампе нехорошо элементарно просто, потому что он понимает, что за ним стоит это глубинное государство, и оно ему дало карт-бланш говорить все что угодно. Раньше такого не было. Сегодня мы видим в речах Зеленского уже критику Трампа. Поэтому, естественно, нужно мирные переговоры начинать с США, потому что оттуда идет все то, что влияет на Европу", - резюмировал Водолацкий.