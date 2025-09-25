Депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сергей Ямкин возглавил Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва, депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно. Об этом сообщили в заксобрании региона.

Ранее Ямкин возглавлял шестой и седьмой созывы в заксобрании Ямала.

"Депутаты ямальского парламента восьмого созыва выбрали председателем Сергея Ямкина. Кандидатура была предложена депутатской фракцией всероссийской политической партии "Единая Россия". За избрание Сергея Ямкина председателем депутаты проголосовали единогласно", - говорится в сообщении.

В своем выступлении Ямкин обозначил основные направления работы парламента на ближайшие пять лет - ключевыми задачами станут социально-экономическое развитие округа, поддержка граждан и реализация указов президента России. "Удается сохранять все социальные гарантии для ямальцев, вводить новые меры поддержки. Считаю это эффективным показателем нашей совместной работы с правительством автономного округа и муниципальными образованиями. Вместе с командой депутатов продолжим этот путь и приложим максимум усилий для дальнейшего развития региона и благополучия каждой семьи, живущей на Ямале", - приводят в сообщении слова Ямкина.

Сергей Ямкин имеет три высших образования, окончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию, Тюменский государственный университет и Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина. Ранее в заксобрании он был заместителем председателя, руководил комитетом по бюджету, налогам и финансам, возглавлял шестой и седьмой созывы.