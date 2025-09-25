Зампред Совета безопасности РФ ответил на слова Владимира Зеленского, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Владимира Зеленского, предупредил, что Россия располагает вооружением, от которого не сможет защитить даже бомбоубежище.

По его словам, Зеленский заявил о необходимости знать, где в Кремле находится укрытие, чтобы российское руководство могло спрятаться в случае применения украинской стороной дальнобойного американского оружия. Медведев в своем канале в Max отметил, что Киеву следует помнить: Россия способна использовать такие средства, против которых укрытия окажутся бесполезными. Он также добавил, что об этом стоит задуматься и США.