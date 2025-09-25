Решение было принято на заседании Государственного совета республики

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана поддержали предложение о назначении Светланы Захаровой на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе на заседании республиканского парламента. Об этом сообщается в Telegram-канале Госсовета Татарстана.

"Светлана Захарова назначена уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан. Такое решение было принято на заседании Государственного совета. В связи с этим депутатские полномочия Светланы Захаровой, которая до сегодняшнего дня занимала пост председателя комитета по социальной политике, прекращены", - говорится в сообщении.

На этом посту Захарова сменила Ирину Волынец, которая занимала должность с сентября 2020 года.

Светлана Захарова родилась 30 июля 1972 года. Окончила Казанский государственный медицинский университет, а также Кемеровский государственный университет. Кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан. Четырежды избиралась депутатом Госсовета Татарстана, возглавляла комитет по социальной политике.