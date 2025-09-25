Председатель Госдумы отметил, что иноагенты за деньги от иностранных государств пытаются разрушить Россию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума будет вынуждена и дальше ужесточать законодательство, если иноагенты не прекратят заниматься разрушительными для России действиями. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Если те, кто пошел по пути предательства, и это не осознают, и не поймут, наконец-то, что нельзя заниматься действиями по разрушению страны, мы вынуждены будем и дальше законодательство ужесточать. Потому что страна одна, а если у кого-то есть другая страна, ну сразу возьмите и определитесь", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он отметил, иноагенты за деньги от иностранных государств пытаются разрушить Россию, "издеваются над нашим гуманизмом". "Публично выступают и оправдывают террористов, говорят о своей ненависти к стране, потому что перестали отсюда получать доходы", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин выразил надежду, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комитет по госстроительству и законодательству сделают все, чтобы навести порядок в данной сфере, чтобы россияне знали, что "страна защищена от негодяев".