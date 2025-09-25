В условиях современных глобальных вызовов моральное лидерство России в деле защиты этих ценностей является важным фактором, который находит отклик у людей во всем мире, сообщил заместитель председателя СФ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Защита семьи и традиционных ценностей должна быть закреплена в международных документах вплоть до уровня ООН. Такое мнение выразил заместитель председателя СФ Константин Косачев, выступая на X Парламентском форуме "Историко-культурное наследие России".

"Пришла пора закрепить защиту семьи и традиционных ценностей на уровне международных документов. В частности, нужно рассмотреть включение определения брака как союза мужчины и женщины, запрета эвтаназии, защиты несовершеннолетних от пропаганды нетрадиционных отношений, включить их в число неотъемлемых прав человека и закрепить это в документах международных организаций, вплоть до уровня ООН", - сообщил Косачев.

В условиях современных глобальных вызовов моральное лидерство России в деле защиты традиционных ценностей является важным фактором, который находит отклик у людей во всем мире, сообщил он.

Также Косачев отметил вклад Международного движения русофилов, организаций российских соотечественников в дело отстаивания традиционных ценностей на международной арене.