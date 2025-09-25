Убийство активиста уже сравнивают с гибелью Мартина Лютера Кинга, отметил заместитель председателя СФ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Похороны главы некоммерческой организации Turning Point USA Чарли Кирка стали своего рода манифестацией здравомыслящей части людей в США. Такое мнение выразил заместитель председателя СФ Константин Косачев, выступая на X парламентском форуме "Историко-культурное наследие России".

"Изначально прогрессивное либеральное учение - наверное, изначально оно было прогрессивным - сейчас выродилось и стало догматической тоталитарной идеологией, которая противоречит не только традиционным, духовно-нравственным ценностям большинства человечества, но и самой природе человека. <…> Именно эта идеология создает сегодня ту атмосферу ненависти, которая уже буквально убивает. Не так давно весь мир стал свидетелем убийства Чарльза Кирка, чью смерть уже сравнивают с гибелью Мартина Лютера Кинга. Мы видели, что похороны Кирка стали своего рода манифестацией здравомыслящей части Америки, это то, что произошло буквально здесь и сейчас", - сказал он.

По мнению Косачева, событий такого масштаба в реальности может быть гораздо больше, и они носят все более регулярный и системный характер.

31-летний Кирк умер в больнице после того, как в него стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Тайлер Джеймс Робинсон, подозреваемый в убийстве Кирка, был задержан вечером 11 сентября, ему предъявили обвинения по семи пунктам. Окружной прокурор в штате Юта обещал добиться смертной казни для Робинсона. Церемония прощания с Кирком прошла 21 сентября на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона).