Альянс делает все для срыва мирного процесса по Украине, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Территории, о которых в интервью говорит Владимир Зеленский, нужны британцам и другим натовцам, они делают все для срыва процесса мирного урегулирования по Украине. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский всему миру - и [президенту США Дональду] Трампу, и в ООН, и в интервью - заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс".

По словам дипломата, то, что при этом Зеленский не вспоминает о людях, живущих на этих территориях, никого не удивляет давно. "Он вообще к людям относится как к статистическим данным", - обратила внимание Захарова.

"Но что поражает. А кому нужны на Украине эти «территории»? Если бы они были нужны, то сотни тысяч граждан этой страны не клянчили бы себе пособий в Европе, а сражались на фронте и в тылу за свое, - добавила она. - Остатки тех, кто находится на Украине, не то, что про эти «территории» думать не хотят, а только и мечтают, чтобы людоловы, отправляющие их на якобы бой за «территории», сдохли. За свое на диване не воюют и за бабьи юбки не прячутся".