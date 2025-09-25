Председателя думы Нефтеюганска Миннигулова лишили полномочий

Суд также досрочно прекратил полномочия депутата Александра Дудича

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сентября. /ТАСС/. Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа досрочно прекратил полномочия председателя думы города Нефтеюганска Марата Миннигулова и депутата Александра Дудича в связи с утратой доверия. Решение было принято по иску прокуратуры, выявившей нарушения в предоставлении сведений о доходах и имуществе, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

"Нефтеюганский районный суд принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата думы Нефтеюганска [и председателя местной думы] Марата Миннигулова в связи с утратой доверия. Основанием послужили результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, в ходе которой были выявлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений", - сказано в сообщении.

Кроме того, Нефтеюганский районный суд досрочно прекратил полномочия депутата думы города Нефтеюганска Александра Дудича в связи с утратой доверия. Требования мотивировал тем, что в ходе проведения проверки установлен факт ненадлежащего исполнения депутатом обязанности по предоставлению полных и достоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2021 года.