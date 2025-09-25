Так дипломат прокомментировала факт, что британская разведка MI6 запустила программу вербовки россиян в даркнете

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Британская разведка MI6, запустившая программу вербовки россиян в даркнете, и корпорация Би-би-си, занимающаяся ее раскруткой, осознанно толкают людей к совершению тяжкого преступления, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, участие официальной британской медиаструктуры в программе вербовки является "преступлением против свободы слова и совести".

Дипломат обратила внимание на запуск программы вербовки, которая была публично представлена на прошлой неделе директором MI6 Ричардом Муром. Как подчеркнула Захарова, главной и едва ли не единственной целью программы является установление контактов с гражданами России через даркнет, привлечение их к "сотрудничеству" с британской разведкой. К раскрутке проекта подключили и медиаресурсы Би-би-си.

"По заявлению Лондона, программа направлена на взаимодействие с гражданами России, которые готовы предоставлять информацию или сотрудничать с Британией. Надо было озаглавить данную инициативу проще: "Где вы, предатели?" В российском законодательстве такие действия квалифицируются как государственная измена, которая относится к категории особо тяжких преступлений и влечет за собой наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. И в Британии это знают, но все равно толкают людей на совершение преступлений", - прокомментировала Захарова.

Она также напомнила, что даркнет традиционно используется как площадка для распространения противоправного контента и совершения преступных сделок, таких как торговля наркотиками, оружием и взрывчатыми веществами, поддельными документами, продажа детской порнографии и так далее.

"Использование этой среды в целях разведывательных служб само по себе сложно назвать новой практикой: ЦРУ эти методы давно использует. Вместе с тем открытая популяризация такого ресурса и тесная интеграция с "рупором правды" и "символом непогрешимости" - Би-би-си - превращают эту историю в преступление против свободы слова и совести", - продолжила дипломат.

"То, что у британских спецслужб руки по локоть в крови, знают все - тезис пропагандировался даже в экранизации саги о Джеймсе Бонде. Удивило во всей этой истории то, что Би-би-си перестала даже формально притворяться и окончательно сбросила маски", - резюмировала Захарова.