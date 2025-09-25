ГД приняла в I чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне

Речь идет о городах Наурская, Шелковская и Серноводское

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении три законопроекта о переименовании городов в Чеченской Республике.

Документы были внесены на рассмотрение Госдумы парламентом Чеченской Республики. Так, город Наурская Наурского района предлагается переименовать в Невре, город Шелковская Шелковского района - в Терек, город Серноводское Серноводского района - в Серноводск.

Как отмечается в документах, по вопросу переименования городов был проведен опрос граждан. По итогам обсуждения предложение о переименовании получило поддержку населения.