МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио стала значимым событием в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и продемонстрировала истинные настроения, царящие в американской администрации. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Как отметил эксперт, дипломатия является "искусством воздействовать на собеседника, услышать его точку зрения и донести свою", поэтому конструктивная дискуссия Лаврова с Рубио могла повлиять на изменение ряда подходов американской стороны.

"В этом смысле разговор таких людей, как Лавров и Рубио, он очень значим и рассказывает нам о настроениях, которые царят в той же американской администрации. И рассказывает достаточно много", - подчеркнул он.

Комментируя недавнюю смену риторики президента США Дональда Трампа в отношении России в резкую сторону в ходе выступления на Генассамблее ООН, Быстрицкий отметил, что американский лидер "использует речь как один из любимых способов воздействия на собеседника, как оружие против него". "Поэтому, на мой взгляд, прямых следствий из его речей делать неправильно, - указал он. - Но это не значит, что он не говорит того, что думает, или как-то обманывает. Это означает, что он в зависимости от ситуации, собеседника, положения дел, настроения, в конце концов, может говорить совершенно разные вещи. Что он, собственно, и делает".

В связи с этим председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" обратил внимание и на реакцию западных стран в отношении заявлений Трампа. "И в этом смысле его резкое изменение [риторики] вызвало недоумение и на Западе. Там тоже возникла масса вопросов: что он делает? Полностью ли перекладывает ответственность на Европу? Что он имеет в виду, когда говорит, что он чем-то недоволен", - заметил эксперт.

По словам Быстрицкого, Трамп часто в своих заявлениях меняет позицию очень резко, "но меняет ли он ее на самом деле - никто не знает". "И в этом отношении, если посмотреть на действия, то в действиях США, не в риторике, больших изменений на самом деле нет, - констатировал он. - Поэтому здесь надо внимательно наблюдать за действиями, конечно, слушать, анализировать, что говорят, проявлять интеллектуальную сдержанность и осторожность, а не бросаться из крайности в крайность".

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок. На общеполитических дебатах в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября, ожидается выступление 195 делегаций.

Лавров является главой делегации РФ на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, где 27 сентября выступит с трибуны. 24 сентября состоялись переговоры главы МИД РФ с Рубио. Встреча началась без вступительных слов для прессы и прошла в закрытом формате. Ее продолжительность составила более 50 минут. По завершении переговоров Лавров, проходя мимо журналистов, показал поднятый вверх большой палец.