Он отметил, что недавно вернулся из Энергодара, и ситуация там тревожная

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Жители города Энергодара, где расположена Запорожская электростанция, ждут мирового осуждения провокаций киевского режима в отношении ЗАЭС. Об этом ТАСС заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Сейчас в Москве проходит Неделя атомной энергетики, где собрались все представители этой отрасли. И вот, наверное, мне бы лично хотелось, как человеку, кто постоянно бывает в городе [Энергодаре], постоянно видит лица людей, которые испугавшись и не понимая, что сейчас произойдет в течение часа-двух, ждут, что их поддержат. А как можно поддержать жителей? Только одним путем. Осудить. Осудить действия фашистского украинского режима, который терроризирует не только атомную электростанцию, но и всех жителей прилежащих населенных пунктов", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что недавно вернулся из Энергодара, и ситуация там тревожная. "Только что вернулся из города Энергодар. Буквально часа полтора назад. И лично попытался убедиться в том, несет ли это угрозу жизни города. На самом деле в городе спокойно, но тревога из-за актов террористической агрессии не перестает будоражить жителей города Энергодар", - подчеркнул Степан Кувачев.

Депутат отметил, что все факты украинской агрессии против ЗАЭС должны быть зафиксированы.