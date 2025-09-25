Алексей Ситников стал новым сенатором от законодательной власти ЯНАО

Его кандидатуру поддержало большинство депутатов восьмого созыва

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) восьмого созыва большинством голосов назначили сенатором от региона Алексея Ситникова. Об этом сообщили в пресс-службе окружного парламента.

"Представлять ямальский парламент в Совете Федерации Федерального собрания РФ будет Алексей Ситников. Сегодня, 25 сентября, его кандидатуру поддержало большинство депутатов восьмого созыва. Алексей Ситников был избран депутатом ямальского парламента по итогам выборов 12-14 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Ранее представителем законодательной власти ЯНАО в Совете Федерации был Григорий Ледков. Он не участвовал в выборах в заксобрание ЯНАО восьмого созыва.

Ситников родился 25 августа 1966 в Кировской области, на Ямале проживает с 1977 года. Он окончил общеобразовательную школу в Новом Уренгое, в 1994 - Тюменский инженерно-строительный институт, в 2005 - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 2010 по 2012 занимал пост первого заместителя главы Нового Уренгоя, в апреле 2012 был назначен главой администрации Надымского района. С 2013 по 2020 являлся первым заместителем главы округа, с 2020 - депутат ямальского парламента седьмого созыва.