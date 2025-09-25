Лавров и глава МИД Сирии обсудили подготовку к российско-арабскому саммиту

Также рассмотрен график предстоящих контактов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его сирийский коллега Асад аш-Шейбани обсудили подготовку участия президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в российско-арабском саммите. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Рассмотрен график предстоящих контактов, в том числе в свете участия президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в первом российско-арабском саммите в октябре 2025 года в Москве", - отметили в МИД РФ.

В МИД РФ также сообщили, что во время встречи министры обсудили "практические вопросы налаживания многопланового двустороннего взаимодействия с учетом итогов ранее состоявшегося обмена визитами официальных делегаций высокого уровня".

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Акцентирована важность решения внутренних проблем самими сирийцами без деструктивного вмешательства извне через широкий общенациональный диалог, который гарантировал бы учет интересов всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, была "подчеркнута необходимость консолидации международных усилий в целях содействия созданию благоприятных условий для долгосрочной нормализации в САР и ее постконфликтного восстановления".