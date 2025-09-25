Песков: Путин и Лукашенко приветствовали готовность Гросси выдвигаться на пост генсека ООН

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что не знает, готовы ли другие лидеры поддержать эту инициативу директора МАГАТЭ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приветствовали готовность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Когда в кулуарах сидели до начала [Глобального атомного] форума лидеры, они действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвигать свою кандидатуру", - сказал Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Путин приветствовал кандидатуру Гросси на пост генсека ООН.

"Я могу сказать только, что Путин и Лукашенко [поддерживали]. Про остальных я не знаю", - уточнил он.

Ранее Лукашенко на заседании Глобального атомного форума заявил о том, что Путин не будет возражать против назначения Гросси генеральным секретарем ООН, если тот захочет.

"Владимир Владимирович сказал, что если господин Гросси захочет быть руководителем ООН, почему мы будем возражать", - сказал белорусский лидер, обращаясь к Гросси.