Песков: Россия ждет реакцию США на инициативу Путина по ДСНВ

Все участники Глобального атомного форума эту инициативу приветствовали, заявил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Москва сейчас ожидает реакции Вашингтона на предложения президента России Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

При этом все участники Глобального атомного форума эту инициативу приветствовали, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях форума.

"В целом все приветствуют, безусловно, такой подход России, инициативу Путина. Поэтому ждем реакции второй стороны", - сказал он.