Песков: мир без ДСНВ будет гораздо более опасным

Это будет мир, чреватый действительно большими угрозами для стратегической стабильности и безопасности, указал пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Исчезновение Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) сделает мир гораздо более опасным. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каким будет мир, если в нем не будет ДСНВ.

"Гораздо более опасный мир. Мир, чреватый действительно большими угрозами для стратегической стабильности и безопасности", - сказал представитель Кремля.

22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России в течение года после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года придерживаться его центральных ограничений, если США будут действовать аналогичным образом.