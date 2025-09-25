Путин встретился с премьером Эфиопии Абием Ахмедом Али

Беседа проходит в представительском кабинете Кремля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али встретились в Кремле. Беседа проходит в представительском кабинете Кремля.

Путин отметил, что дипотношения между странами установлены с 2008 года. "Сегодня отношения развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается, работает уверенно межправокомиссия. У нас хорошая работа идет по гуманитарным направлениям, включая прежде всего, конечно, вопросы подготовки кадров", - сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии. "Действительно, мы очень рады увидеть вашу представительную делегацию. Наша в начале года была в Эфиопии. Я знаю, что вы лично встречались с руководителем нашей делегации. Хочу вас за это поблагодарить. Отношения набирают обороты по всем направлениям, и мы этому очень рады", - добавил Путин.

С российской стороны во встрече принимают участие помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Александр Грушко, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, глава Росатома Алексей Лихачев.