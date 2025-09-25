Мурманск же, как столица Русской Арктики, станет идеальной площадкой для проведения Международного арктического форума - 2027 и других мероприятий, считает губернатор региона

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложили объявить 2027 год Годом Арктики. Об этом сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области по итогам встречи чиновников в Москве.

"В условиях нарастающего политического напряжения вокруг освоения Арктики и усиления внешнего влияния мы с Юрием Петровичем [Трутневым] сошлись во мнении о необходимости объявить 2027 год Годом Арктики в РФ. Это подчеркнет роль России как ведущей арктической державы. Мурманск же, как столица Русской Арктики, с его уникальной инфраструктурой и стратегическим расположением, станет идеальной площадкой для проведения Международного арктического форума - 2027 и других мероприятий в рамках этого года", - процитировали в ведомстве Чибиса.

В министерстве добавили, что Трутнев и Чибис обсудили ключевые проекты развития Арктики, в частности, реализацию комплексного плана по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Глава Заполярья отметил, что ведется активная работа по выполнению поручений президента России, данных по итогам Международного арктического форума.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы финансирования инфраструктуры территории опережающего развития "Столица Арктики" и перспективы передачи в собственность Мурманской области пирса дальних линий.