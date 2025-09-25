Говоря об усилиях властей Великобритании в отношении конфликта на Украине, посол заметил, что они лишь ухудшают положение украинцев

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Великобритания и Россия не имеют полноформатных отношений, их взаимодействие ограничивается лишь контактами. Такое мнение посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал в эфире телеканала Channel 4.

"Я нахожусь здесь, представляя Россию, но у нас нет отношений с Великобританией, у нас есть контакты", - сказал глава дипмиссии. "У нас есть контакты с МИД, но я не припоминаю серьезных разговоров в последние годы по Украине или на политические темы", - сказал дипломат в интервью на английском языке. Он заметил, что ситуация "становится хуже". "Я общаюсь с журналистами, с представителями общества, но чиновники молчат", - заметил Келин.

Говоря об усилиях властей Великобритании в отношении конфликта на Украине, посол заметил, что они лишь ухудшают положение украинцев. "Они не разрабатывают механизмы, как прекратить конфликт, они работают над механизмами, как усилить Украину. Но это усиление Украины истощает страну, она становится все слабее с экономической точки зрения и особенно с точки зрения населения", - сообщил посол РФ.