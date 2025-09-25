Политики беседуют в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит встречу с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном. Политики беседуют в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

С российской стороны в беседе также принимает участие помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Ранее министерство информации Мьянмы сообщило, что Мин Аун Хлайн намерен работать над дальнейшим развитием и укреплением дружбы, экономического, военного и стратегического сотрудничества между правительствами и народами двух стран. До начала встречи он вместе с Путиным принял участие в Международном форуме по атомным и смежным отраслям, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России.