Лавров: РФ ожидает, что президент Египта посетит российско-арабский саммит

Подготовка к саммиту завершается, отметил глава МИД России

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия ожидает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сможет посетить российско-арабский саммит, который состоится в Москве в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Переговоры проходят "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Мы заканчиваем подготовку к российско-арабскому саммиту. Мы надеемся, что президент [Египта] сможет его посетить, президент [РФ Владимир] Путин надеется на встречу с ним", - сказал Лавров в начале встречи.

Ранее Лавров провел в ООН переговоры с главой Сирии и президентом Боливии.