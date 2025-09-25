Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Ранее Путин и Гросси уже имели возможность неформально пообщаться на полях форума World Atomic Week в павильоне "Атом" на ВДНХ. И, как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовали готовность главы МАГАТЭ выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН.