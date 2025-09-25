Главы МИД России и Ирака выступили за поддержку властей Сирии

Это важно для стабилизации ситуации в стране и регионе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иракский коллега Фуад Хусейн отметили важность поддержки властей Сирии в преодолении текущих вызовов для стабилизации и восстановления страны. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"При обсуждении сирийской проблематики было выражено общее мнение о важности оказания поддержки властям Сирии в преодолении вызовов переходного периода в интересах долгосрочной стабилизации обстановки в этой стране и ее постконфликтного восстановления", - указали на Смоленской площади по итогам встречи министров на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. "При этом особое внимание было уделено кризису в Газе. Министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся, а также активизации международных усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе", - подчеркнули в МИД РФ.

Кроме того, министры обсудили актуальные вопросы традиционно дружественных российско-иракских отношений, "подтвердив обоюдный настрой на углубление политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях". "Рассмотрен график предстоящих контактов с акцентом на участие премьер-министра Ирака М. Судани в первом российско-арабском саммите 15 октября 2025 года в Москве", - говорится в сообщении.