Лавров: РФ рассчитывает на продолжение взаимодействия с государствами Тихого океана

Этот диалоговый механизм за последние годы зарекомендовал себя весьма востребованной и эффективной площадкой обмена мнениями по направлениям двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на продолжение взаимодействия с островными государствами Тихого океана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча Лаврова с главами МИД Вануату, Королевства Тонга, Маршалловых островов и Науру проходит на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

"Очень рад новой возможности встретиться в этом важном для нас формате между Россией и островными государствами Тихого океана. Этот диалоговый механизм за последние годы зарекомендовал себя весьма востребованной и эффективной площадкой обмена мнениями по направлениям двустороннего взаимодействия, так и по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня", - сказал Лавров, открывая переговоры.

"Рассчитываю, что сегодняшний наш разговор также позволит опередить дальнейшие пути нашего взаимодействия", - добавил министр.

Как отметили в МИД РФ, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития практического сотрудничества в сферах энергетики, рыболовства, сельского хозяйства, туризма и образования. "Состоялся обмен мнениями по актуальной международной тематике, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом. Подтвержден настрой на наращивание взаимодействия по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - добавили в российском дипведомстве.