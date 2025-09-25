Путин проведет встречу с Лукашенко

Ожидается, что лидеры стран обсудят "весь комплекс региональных и двусторонних отношений", сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, как ожидается, 26 сентября проведут встречу в Москве.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, в повестке "весь комплекс региональных и двусторонних отношений". Лукашенко также упоминал, что передаст Путину определенные сообщения от американской стороны.

Накануне президенты вместе принимали участие в Международном форуме по атомным и смежным отраслям в Москве. До начала мероприятия они кратко побеседовали.

В предыдущий раз Путин и Лукашенко проводили встречу 2 сентября в Пекине.