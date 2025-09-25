Активизация взаимодействия с мировым сообществам важна для региональной стабильности, сообщили в российском дипломатическом ведомстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главы МИД "четверки" стран (Россия, Китай, Иран, Пакистан) по афганской проблематике выступили за активизацию контактов Кабула с мировым сообществом для укрепления региональной стабильности. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, подчеркнули желание видеть эту страну независимым и мирным государством, свободным от терроризма, войны и наркотиков. Они отметили востребованность активизации конструктивного и прагматичного взаимодействия мирового сообщества с Кабулом с целью содействия становлению афганской государственности и укреплению региональной и международной стабильности", - указали в МИД по итогам встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, в которой принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По итогам четырехсторонней встречи также было принято совместное заявление.