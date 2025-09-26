Аксенов: Украина и Европа не смогли защитить жителей Новороссии и Донбасса

По этой причине спецоперация стала вынужденной мерой, заявил глава Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Политики Украины и Европы до 2022 года не смогли защитить право жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на самоопределение и обеспечить их безопасность, поэтому специальная военная операция (СВО) стала необходимой справедливой мерой для защиты людей на этих территориях. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"С точки зрения 2022 года специальная военная операция - вынужденная мера, справедливое решение президента обеспечить защиту жителей Новороссии и Донбасса. Уже надо было принимать какое-то решение, нельзя было людей оставлять без поддержки. Лидер на это отреагировал, СВО была инструментом для достижения политических целей помочь жителям в части самоопределения и обеспечения безопасности, чего не могли сделать до этого ни европейские политики, ни политики Украины, которые были нацелены только на развязывание новой войны в регионе, уничтожение жителей, уничтожение всего русского", - сказал Аксенов.

Он добавил, что благодаря действиям президента России была установлена историческая справедливость для этих регионов.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России.