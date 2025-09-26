Официальный представитель МИД РФ считает их политическим маневрированием

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Резкие заявления, которые президент США Дональд Трамп в последнее время делает в адрес России, являются тактикой для ведения переговоров. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров", - сказала дипломат.

23 сентября Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН утвердительно ответил на вопрос журналистов, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. На уточняющий вопрос о том, готовы ли США оказать в этом содействие своим союзникам по НАТО, Трамп пояснил, что это "зависит от обстоятельств".

Полный текст интервью будет опубликован в 14:00 мск.