Посольство России обратилось в МИД Эстонии из-за переноса советских захоронений

Диппредставительство напомнило о нарушении Таллином международных обязательств

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии направило ноту в МИД балтийской республики из-за решения демонтировать памятники советской эпохи и перенести захоронения времен Великой Отечественной войны в уезде Пылвамаа.

"Власти Эстонской Республики продолжают борьбу с теми, кто уже не может дать отпор. В этот раз гробокопатели нацелились на воинские захоронения и возведенные в честь освободителей республики от гитлеровцев монументы в Пылваской волости", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство напомнило о нарушении Таллином международных обязательств по обеспечению уважительного отношения к местам захоронения погибших военнослужащих.

"Уверены, что очередное надругательство над останками героев-освободителей получит надлежащую оценку со стороны правоохранительных органов России", - отметили в диппредставительстве.

В последние годы эстонские власти неоднократно принимали решения о сносе советских памятников и перемещении воинских захоронений, что вызывало неоднозначную реакцию как в стране, так и за ее пределами. В марте 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что нынешние власти республики ориентируются на гитлеровцев в степени маниакальной русофобии, это роднит их с киевским режимом. По ее словам, "их объединяет стремление сделать "героями-освободителями" [идеологов украинского национализма Романа] Шухевича, [Степана] Бандеру и эстонских головорезов из Ваффен-СС".