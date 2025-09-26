Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио

Глава МИД России и госсекретарь обсудили ситуацию на Украине и двусторонние вопросы, рассказала официальный представитель российского дипведомства

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке проходили в конструктивной атмосфере, акцент был на Украине и двусторонних вопросах. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Была конструктивная атмосфера, действительно рабочая. Действительно обсуждалась повестка по итогам Анкориджа с упором на ситуацию вокруг Украины, с констатацией, опять же, в развитие тех пониманий, которые имелись на Аляске, поиска путей мирного урегулирования. И, конечно, работа, как говорила американская сторона, над первопричинами кризиса и их устранением. Была рассмотрена в широком смысле повестка двусторонних отношений. Так что, да, была конструктивная рабочая атмосфера", - отметила она.

Захарова обратила внимание, что на данный момент состоялось уже несколько встреч делегации РФ с Рубио на полях разных мероприятий, но можно считать, что в Нью-Йорке главы внешнеполитических ведомств провели первые полноформатные переговоры. "Мне кажется, это все-таки первая встреча не в усеченном формате, а в формате стандартных двусторонних переговоров. Потому что все, что было до этого - на Ближнем Востоке или в Азии, - это все-таки были точечные контакты, встречи. А сейчас это уже полноценные, полноформатные, как по классике полагается, переговоры", - пояснила дипломат.

"Я думаю, что оценками поделится обязательно Сергей Викторович Лавров, все-таки он глава делегации, который определяет, как проходят встречи. Обязательно оценками он поделится в ходе пресс-конференции в субботу по итогам выступления на Генассамблее", - заключила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О встрече Лаврова и Рубио

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок. На общеполитических дебатах в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября, ожидается выступление 195 делегаций.

Лавров является главой делегации РФ на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, где 27 сентября выступит с трибуны. 24 сентября состоялись переговоры главы МИД РФ с Рубио. Встреча началась без вступительных слов для прессы и прошла в закрытом формате. Ее продолжительность составила более 50 минут. По завершении переговоров Лавров, проходя мимо журналистов, показал поднятый вверх большой палец.

