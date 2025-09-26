Путин: работа по обеспечению безопасности Союзного государства идет ритмично

Российский лидер подчеркнул, что между двумя странами идет активная работа практически по всем направлениям

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Работа по вопросам обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии идет ритмично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что между двумя странами идет активная работа практически по всем направлениям.

"То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства. Кстати говоря, и здесь, как мы с вами договаривались, все ритмично, в рабочем режиме идет. Естественным образом все развивается", - отметил Путин.