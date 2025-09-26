Захарова: не начать сессию ГА ООН со слов о 80-летии Победы надо было умудриться

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что председателем 80-й сессии организации является экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Слова о 80-й годовщине Победы над нацизмом должны были прозвучать особой нотой на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), не начать нынешнюю юбилейную сессию Генассамблеи с этих слов надо было умудриться. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для меня атмосфера, если говорить о том, что я ожидала здесь увидеть и услышать, привязки к все-таки исторической дате. Это не просто праздник, это праздник со слезами на глазах. Это дата, которая, так сказать, предтеча. Дата, которая сейчас рефреном прошла по торжественным церемониям и в Москве, и в Пекине, в ходе парадов. Это ознаменование завершения войны в Европе, в Великой Отечественной войне, так и войны на Дальнем Востоке", - отметила дипломат.

"И она, конечно, должна была прозвучать особой нотой на этой Генеральной Ассамблее", - указала Захарова.

"Да, конечно, в октябре предстоит отметить День ООН, поэтому будет много речей и так далее, но не начать юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи с каких-то особых слов, с особого, может быть, даже расписания или с особой повестки - это надо было умудриться", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова обратила внимание, что председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН является экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Но что вы хотите? В кресле председателя сидит как усмешка всем нам внучка нациста, которая гордится, как она сама говорила, "подвигами" - в кавычки берем это - своего деда", - заметила дипломат.

